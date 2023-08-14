Через дестабілізацію країни. Молдову сьогодні залишили 45 російських дипломатів

Відповідно до рішення Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати і 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.

Літак, на якому російських дипломатів мали доправити до Москви, о 05:30 приземлився в аеропорту Кишинева.

Усіх співробітників російського посольства, які залишають країну, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. Журналістів в аеропорт не допустили.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що на даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок і передавальних пристроїв. Спецслужби використовують їх для стеження.

Шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.

Зокрема, одного зі співробітників ГРУ пов'язують з хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС та Служби інформаційних технологій та кібербезпеки. В їх результаті "витекло" листування високопосадовців.

Після цього Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства Росії у Кишиневі.