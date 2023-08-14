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Из-за дестабилизации страны. Молдову сегодня покинули 45 российских дипломатов

Фото: Флаг Молдовы (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Часть дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове сегодня, 14 августа, улетела к себе на родину. Это произошло после скандала со шпионажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В соответствии с решением Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.

Самолет, на котором российских дипломатов должны были доставить в Москву, в 05:30 приземлился в аэропорту Кишинева. 

Всех сотрудников российского посольства, которые покидают страну, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что на крыше российского посольства в Кишиневе ежегодно растет количество тарелок и передающих устройств. Спецслужбы используют их для слежки.

Шпионское оборудование на помещении диппредставительства размещают сотрудники российского Главного разведывательного управления.

В частности, одного из сотрудников ГРУ связывают с хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности. В их результате "утекла" переписка высокопоставленных чиновников.

После этого Молдова решила сократить численность персонала посольства России в Кишиневе.

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