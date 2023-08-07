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Через держпереворот. Італія скоротить свій військовий контингет у Нігері

Фото: Італія виводить частину військового контингенту з Нігеру (flickr.com/ministerodifesa4)
Автор: Антон Малиновський

Італія прийняла рішення про скорочення свого військового контингенту у Нігері, щоб за потреби розмістити на військовій базі цивільних, які потребуватимуть допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В суботу ввечері до Риму прилетів літак, на якому було 65 італійських та 10 американських військовослужбовців. Днями до країни прибуде ще кілька рейсів.

В Міноборони зазначили, що рейс був організований для збільшення "матеріально-технічної автономності" бази в Нігері, а також "оптимізації її місткості" у разі виникнення потрети зі сторони цивільних.

Наразі в Нігері перебувають 250 італійських військовослужбовців.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера заблокували доступ до резиденції президента країни Мохаммеда Базума. Вони заявили про повалення чинного уряду, а пізніше лава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером країни.

Пізніше керівники оборонних відомств країн Західної Африки заявили, що розробили план можливого військового втручання в Нігер у разі, якщо через тиждень повстанці не повернуть владу Базуму. На тлі цього військова хунта країни звернулась до приватної військової компанії "Вагнер" за допомогою.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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