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Из-за госпереворота. Италия сократит свой военный контингет в Нигере

Фото: Италия выводит часть военного контингента из Нигера (flickr.com/ministerodifesa4)
Автор: Антон Малиновский

Италия приняла решение о сокращении своего военного контингента в Нигере, чтобы при необходимости разместить на военной базе гражданских нуждающихся в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу вечером в Рим прилетел самолет, на котором находились 65 итальянских и 10 американских военнослужащих. На днях в страну прибудет еще несколько рейсов.

В Минобороны отметили, что рейс был организован для увеличения "материально-технической автономности" базы в Нигере, а также "оптимизации ее емкости" в случае возникновения трети гражданских.

В настоящее время в Нигере находятся 250 итальянских военнослужащих.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера заблокировали доступ в резиденцию президента страны Мохаммеда Базума. Они заявили о свержении действующего правительства, а позже ряд президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером страны.

Позже руководители оборонных ведомств стран Западной Африки заявили, что разработали план возможного военного вмешательства в Нигер в случае, если через неделю повстанцы не вернут власть Базуму. На фоне этого военная хунта страны обратилась в частную военную компанию "Вагнер" за помощью.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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НигерИталия