Через дефіцит кадрів зростає зарплатня: в яких сферах найкращий заробіток

На українському ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Тому для залучення нових співробітників компанії підвищують заробітну плату на посадах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua ринку праці за травень.
У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 гривень. По регіонах лише на Дніпровщині цей показник виріс - з 19 500 до 20 000 гривень.
Експерти переконані, що кадровий "голод" спонукає роботодавців підвищувати винагороди своїм співробітникам. Варто зауважити, що йдеться про приватний сектор економіки.
"Уже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та будуть підвищуватися надалі, зокрема, завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", - йдеться в дослідженні.
Спостерігати зростання можна в таких галузях роботи:
Топменеджери та керівники найвищих ланок мають найбільший приріст до зарплати (фото: Getty Images)
До того ж у травні найвищі середні зарплати пропонували фахівцям у Силах оборони України - у середньому 70 000 грн.
Серед цивільних професій найвищі зарплати мають:
Раніше ми розповідали, які заробітні плати пропонують у ЗСУ та кого найбільше шукають.
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