Из-за дефицита кадров растет зарплата: в каких сферах лучший заработок

Какие сферы наиболее прибыльны

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 гривен. По регионам только в Днепровской области этот показатель вырос - с 19 500 до 20 000 гривен.

Эксперты убеждены, что кадровый "голод" побуждает работодателей повышать вознаграждения своим сотрудникам. Следует заметить, что речь идет о частном секторе экономики.

"Уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями", - говорится в исследовании.

Наблюдать рост можно в следующих областях работы:

Топменеджмент, руководство высшего звена - 40 000 гривен , +10%

, +10% Охрана, безопасность - 37 500 гривен , +7%

, +7% Строительство, архитектура - 25 000 гривен , +6%

, +6% Дизайн, творчество - 21 000 гривен , +5%

, +5% Культура, музыка, шоубизнес - 21 000 гривен , +5%

, +5% Сельское хозяйство, агробизнес - 21 500 гривен , +5%

, +5% Продажа, закупка - 26 000 гривен , +4%

, +4% Финансы, банк - 17 500 гривен, +4%

У топменеджеров и руководителей самых высоких звеньев наибольший прирост к зарплате (фото: Getty Images)

К тому же, в мае самые высокие средние зарплаты предлагали специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.

Среди гражданских профессий самые высокие зарплаты имеют: