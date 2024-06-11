Из-за дефицита кадров растет зарплата: в каких сферах лучший заработок

На украинском рынке труда наблюдается дефицит кадров. Поэтому для привлечения новых сотрудников компании повышают заработную плату в должностях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование сайта по поиску работы Work.ua рынка труда за май.
В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 гривен. По регионам только в Днепровской области этот показатель вырос - с 19 500 до 20 000 гривен.
Эксперты убеждены, что кадровый "голод" побуждает работодателей повышать вознаграждения своим сотрудникам. Следует заметить, что речь идет о частном секторе экономики.
"Уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями", - говорится в исследовании.
Наблюдать рост можно в следующих областях работы:
У топменеджеров и руководителей самых высоких звеньев наибольший прирост к зарплате (фото: Getty Images)
К тому же, в мае самые высокие средние зарплаты предлагали специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.
Среди гражданских профессий самые высокие зарплаты имеют:
Ранее мы рассказывали, какие заработные платы предлагают в ВСУ и кого больше ищут.
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