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Через дефіцит боєприпасів РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році, - ISW

Фото: Через дефіцит боєприпасів РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Неспроможність оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, згідно із заявами американських та українських посадовців від 10 січня,

В Інституті вивчення війни додають: "У Росії

  • Міністерство оборони РФ оголосило 11 січня, що начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов займе посаду командувача окупаційними військами у рамках масштабної перестановки російського командного складу для війни в Україні.
  • Призначення Герасимова, ймовірно, має на меті підтримати намічені рішучі військові зусилля Росії у 2023 році, ймовірно, у формі відновлення наступальних операцій.
  • Підвищення Герасимова та російського Міноборони над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, дуже ймовірно, частково було політичним рішенням відновити першість російського Міноборони у внутрішній боротьбі за владу.
  • Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме можливості російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.
  • Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що відновлення російської наступальної операції з боку Білорусі залишається малоймовірним.
  • Російські війська не захопили Соледар, незважаючи на нещодавнє просування.
  • Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали у складі ПВК "Вагнер", потенційно ще більше дозволяючи найманцям діяти безкарно на фронті.
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, а українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Кремінної та завдавали ударів по тилах Луганської області.
  • Російські війська вели наземні удари по всій лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через українські удари.

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Війна Росії проти України