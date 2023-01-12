Через дефіцит боєприпасів РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році, - ISW

Аналітики зазначають, що, згідно із заявами американських та українських посадовців від 10 січня,
В Інституті вивчення війни додають: "У Росії
Міністерство оборони РФ оголосило 11 січня, що начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов займе посаду командувача окупаційними військами у рамках масштабної перестановки російського командного складу для війни в Україні.
Призначення Герасимова, ймовірно, має на меті підтримати намічені рішучі військові зусилля Росії у 2023 році, ймовірно, у формі відновлення наступальних операцій.
Підвищення Герасимова та російського Міноборони над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, дуже ймовірно, частково було політичним рішенням відновити першість російського Міноборони у внутрішній боротьбі за владу.
Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме можливості російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.
Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що відновлення російської наступальної операції з боку Білорусі залишається малоймовірним.
Російські війська не захопили Соледар, незважаючи на нещодавнє просування.
Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали у складі ПВК "Вагнер", потенційно ще більше дозволяючи найманцям діяти безкарно на фронті.
Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, а українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Кремінної та завдавали ударів по тилах Луганської області.
Російські війська вели наземні удари по всій лінії фронту в Донецькій області.
Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через українські удари.