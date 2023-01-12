Из-за дефицита боеприпасов РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году, - ISW

Аналитики отмечают, что, согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января,
В Институте изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, серьезно препятствуют проведению наступательных операций".
Ключевые выводы ISW:
Министерство обороны РФ объявило 11 января, что начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов займет должность командующего оккупационными войсками в рамках масштабной перестановки российского командного состава для войны в Украине.
Назначение Герасимова, вероятно, преследует цель поддержать намеченные решительные военные усилия России в 2023 году, вероятно, в форме возобновления наступательных операций.
Повышение Герасимова и российского Минобороны над Суровикиным, фаворитом Пригожина и фракции силовиков, по всей вероятности, частично было политическим решением восстановить первенство российского Минобороны во внутренней борьбе за власть.
Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать возможности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что возобновление российской наступательной операции со стороны Беларуси остается маловероятным.
Российские войска не захватили Соледар, несмотря на недавнее продвижение.
Сообщается, что президент РФ Владимир Путин тайно помиловал российских осужденных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер", потенциально еще больше позволяя наемникам действовать безнаказанно на фронте.
Российские войска продолжали ограниченные контратаки возле Сватового, а украинские войска продолжали контрнаступательные действия вблизи Кременной и наносили удары по тылам Луганской области.
Российские войска вели наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области.
Украинские официальные лица сообщили, что российские войска выводят ключевые активы и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за украинских ударов.