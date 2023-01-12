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Из-за дефицита боеприпасов РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году, - ISW

Фото: Из-за дефицита боеприпасов РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Неспособность оборонно-промышленного комплекса преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности войс РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января,

В Институте изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, серьезно препятствуют проведению наступательных операций".

Ключевые выводы ISW:

  • Министерство обороны РФ объявило 11 января, что начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов займет должность командующего оккупационными войсками в рамках масштабной перестановки российского командного состава для войны в Украине.
  • Назначение Герасимова, вероятно, преследует цель поддержать намеченные решительные военные усилия России в 2023 году, вероятно, в форме возобновления наступательных операций.
  • Повышение Герасимова и российского Минобороны над Суровикиным, фаворитом Пригожина и фракции силовиков, по всей вероятности, частично было политическим решением восстановить первенство российского Минобороны во внутренней борьбе за власть.
  • Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать возможности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что возобновление российской наступательной операции со стороны Беларуси остается маловероятным.
  • Российские войска не захватили Соледар, несмотря на недавнее продвижение.
  • Сообщается, что президент РФ Владимир Путин тайно помиловал российских осужденных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер", потенциально еще больше позволяя наемникам действовать безнаказанно на фронте.
  • Российские войска продолжали ограниченные контратаки возле Сватового, а украинские войска продолжали контрнаступательные действия вблизи Кременной и наносили удары по тылам Луганской области.
  • Российские войска вели наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска выводят ключевые активы и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за украинских ударов.

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