Через брак людей. Окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів, - ЦНС

Росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Через нестачу живої сили окупанти мобілізують людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

"За інформацією нашого підпілля, на тимчасово окупованих територіях Донбасу примусово мобілізують людей з інвалідністю. Їх беруть на посади водіїв. А мобілізовані використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ", - йдеться у повідомленні. У ЦНС розповіли, що через спротив місцевих жителів окупантам дедалі важче знаходити чоловіків для мобілізації. Але кремлівське керівництво висуває норми, які потрібно виконати. Тому "військкомати" забирають людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.