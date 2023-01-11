Через брак людей. Окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів, - ЦНС
Росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Через нестачу живої сили окупанти мобілізують людей з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.
"За інформацією нашого підпілля, на тимчасово окупованих територіях Донбасу примусово мобілізують людей з інвалідністю. Їх беруть на посади водіїв. А мобілізовані використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС розповіли, що через спротив місцевих жителів окупантам дедалі важче знаходити чоловіків для мобілізації. Але кремлівське керівництво висуває норми, які потрібно виконати. Тому "військкомати" забирають людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.
Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби. ФСБ видало указ не випускати з РФ призовників із категорій "А", "Б" та "В".
При цьомуу Кремлі спростували дані української розвідки про заборону виїзду призовників. Там назвали інформацію "качкою".
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