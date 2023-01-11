ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через брак людей. Окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів, - ЦНС

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 15:50
Через брак людей. Окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів, - ЦНС Фото: окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Через нестачу живої сили окупанти мобілізують людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

"За інформацією нашого підпілля, на тимчасово окупованих територіях Донбасу примусово мобілізують людей з інвалідністю. Їх беруть на посади водіїв. А мобілізовані використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли, що через спротив місцевих жителів окупантам дедалі важче знаходити чоловіків для мобілізації. Але кремлівське керівництво висуває норми, які потрібно виконати. Тому "військкомати" забирають людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби. ФСБ видало указ не випускати з РФ призовників із категорій "А", "Б" та "В".

При цьомуу Кремлі спростували дані української розвідки про заборону виїзду призовників. Там назвали інформацію "качкою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас окупанти Мобілізація в Росії
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня