Из-за нехватки людей. Оккупанты на Донбассе начали мобилизовать инвалидов, - ЦНС

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

"По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Мобилизованные же используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск", - говорится в сообщении. В ЦНС рассказали, что из-за сопротивления местных жителей оккупантам все труднее находить мужчин для мобилизации. Но кремлевское руководство выдвигает нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому "военкоматы" забирают людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета.