Через "Бориспіль" намагалися перевезти наркотики на 1 млн доларів

Фото: контрабанда наркотиків (kyiv.gp.gov.ua)

Правоохоронці виявили в аеропорту 40 кг наркотиків в багажі, що прямував з Ірану в Канаду

Київські правоохоронці викрили на території аеропорту "Бориспіль" контрабанду наркотиків, виявивши понад 40 кг наркотичних речовин в багажі, що прямував з Ірану в Канаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

Повідомляється, що під час здійснення огляду вантажу було виявлено 40 кг наркотичних речовин, а саме: близько 20 кг героїну, 10 кг психотропної речовини - амфетамін, 10 кг наркотичної речовини - гашиш, а також масло канабісу. Всі вилучені речовини направлені на експертні дослідження.

За попередньою оцінкою вартість вилученого становить близько 1 млн доларів.

В даний час правоохоронці розшукують членів організованої злочинної групи, які налагодили контрабандний канал. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 ("Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів") Кримінального кодексу України.

Фото: контрабанда наркотиків (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Одеській області вилучили рекордну партію кокаїну вартістю понад 50 млн доларів. Контейнер з наркотиками з Латинської Америки був вилучений у торговому порту "Південний". Правоохоронці з незаконного обігу вилучили 257 кг кокаїну.

СБУ викрила найбільшу в історії України нарколабораторію. Зокрема, співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропів.