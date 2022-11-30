Через блокування експорту металу через порти Україна втрачає понад 1,5 млрд гривень на місяць

Зараз в Україні продовжують працювати лише дунайські порти, але ці порти не можуть вирішити існуючі логістичні проблеми. Через це щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center .

"Блокада морських портів призводить до значних втрат експорту в металургії України. Згідно з останнім дослідженням GMK Center, щомісячна сума таких збитків сягає $420 млн. Кожного місяця Україна не може виробляти та експортувати 1,3 млн т залізної руди, 151 тис. т чавуну, 192 тис. т напівфабрикатів та 218 тис. т готової металопродукції", - пишуть автори дослідження.

В GMK Center пояснюють: українські експортери з металургійної галузі були змушені перенаправити вантажопотоки до морських портів ЄС, зокрема до Румунії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Німеччини. В результаті середня відстань до порту відправки для українських експортерів збільшилась у п’ять разів, а вартість доставки до порту призначення виросла в середньому у 3-4 рази.

"У морських портах ЄС немає вільних потужностей для обробки всіх українських вантажів, тож залізничні вагони стоять у чергах на кордонах України з ЄС. Навіть під час війни 60% металургійної продукції з України доставляється кінцевим споживачам морським транспортом. Тому зростання виробництва та завантаження українських металургійних підприємств, перезапуск потужностей, що простоюють, зростання експорту можливі тільки за умови розблокування українських чорноморських портів", - резюмують автори.

Як відомо, наразі GMK Center переживає найважчу кризу з часів незалежності. У січні-вересні 2022 року металурги продали за кордон всього 5,2 млн т сталевої продукції: експорт металургійної сировини за 9 місяців 2022-го впав на 58,9%, прокату - на 66,1%, а напівфабрикатів - на 68,9% р./р. Експорт залізної руди за рік впав на 71%.

Нагадаємо, раніше президент в "Укрметалургпромі" заявив, що у довоєнні часи на зовнішні ринки ми відправляли 80% продукції, близько 70% експорту йшло через морські порти, і без розблокування цього транспортного коридору повноцінне відновлення металургійної галузі неможливе.