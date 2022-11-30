Из-за блокирования экспорта металла через порты Украина теряет более 1,5 млрд гривен в месяц

Сейчас в Украине продолжают работать только Дунайские порты, но эти порты не могут решить существующие логистические проблемы. Поэтому ежемесячно Украина теряет более 420 миллионов долларов, которые могла бы получить на экспорте металлопродукции.

"Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины. Согласно последнему исследованию GMK Center, ежемесячная сумма таких убытков достигает $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции", - пишут авторы исследования.

В GMK Center объясняют: украинские экспортеры из металлургической отрасли были вынуждены перенаправить грузопотоки в морские порты ЕС, в частности в Румынию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Германию. В результате среднее расстояние в порт отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз, а стоимость доставки в порт назначения выросла в среднем в 3-4 раза.

"В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, поэтому железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС. Даже во время войны 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. Поэтому рост производства и загрузки украинских металлургических предприятий, перезапуск простаивающих мощностей роста экспорта возможны только при условии разблокирования украинских черноморских портов", - резюмируют авторы.

Как известно, сейчас GMK Center переживает самый тяжелый кризис со времен независимости. В январе-сентябре 2022 года металлурги продали за границу всего 5,2 млн т стальной продукции: экспорт металлургического сырья за 9 месяцев 2022-го упал на 58,9%, проката - на 66,1%, а полуфабрикатов - на 68,9 % г./г. Экспорт железной руды за год снизился на 71%.

Напомним, ранее президент в "Укрметаллургпроме" заявил, что в довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты, и без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.