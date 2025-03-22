Через авіаудар РФ по прикордонню Сумської області спалахнула масштабна пожежа, є жертви

Як уточнили надзвичайники, росавіація вчора у другій половині дня завдала ударів по центральній частині одного з населених пунктів Краснопільської громади.

"Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань і пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та приватні житлові будинки. Усі осередки займання вдалося ліквідувати", - передали в ДСНС.

Зазначається, що під час розбору конструкцій зруйнованого помешкання з-під завалів деблокували тіло людини.

Надзвичайники показали фото та відео наслідків ворожих авіаударів по населеному пункту в Краснопільській громаді 21 березня.

У ДСНС додали, що остаточна інформація про кількість загиблих і травмованих громадян уточнюється.

Як уточнили ввечері у п'ятницю в Сумській обласній військовій адміністрації, у Краснопільській громаді внаслідок російських авіаційних ударів загинули дві людини, отримали поранення - двоє осіб, було пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі, магазини та цивільні будинки.

Російські обстріли Сумської області

Зазначимо, що Сумщина практично постійно страждає від російських ударів. Прикордонні населені пункти регіону найчастіше потрапляють під обстріли (окупанти можуть для атак застосовувати не тільки БПЛА, ракети та авіабомби, а й артилерію та міномети). Разом з тим також ворог б'є й по облцентру - місту Суми.

За даними Сумської ОВА, з початку доби 21 березня й станом на 21.00 (п'ятниці) росіяни здійснили 103 обстріли прикордонних територій та населених пунктів регіону.

Так, було зафіксовано 222 вибухи. Загалом обстрілів зазнали 12 громад, а саме: Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська та Зноб-Новгородська.

Що стосується Краснопільської громади, про авіаудари на яку вище інформували в ДСНС, то для обстрілів також росіяни застосовували FPV-дрони (8 вибухів), скидали вибуховий пристрій з БПЛА (1 вибух), був також артобстріл (10 вибухів), мінометні обстріли (42 вибухи), фіксувалися пуски керованих авіабомб - КАБів (33 вибухи).

Також нагадаємо, що 20 березня через російські удари КАБами по Краснопіллю Сумської області загинули дві людини.