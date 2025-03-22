Из-за авиаудара РФ по приграничью Сумской области вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы

Российские захватчики в пятницу 21 марта нанесли массированный авиационный удар по приграничью Сумской области. Из-за обстрела известно о погибших, вспыхнул масштабный пожар и подверглись разрушениям дома.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области в Facebook.
Как уточнили чрезвычайники, росавиация вчера во второй половине дня нанесла удары по центральной части одного из населенных пунктов Краснопольской громады.
"Возник масштабный пожар, значительные разрушения и повреждения получили административные здания и частные жилые дома. Все очаги возгорания удалось ликвидировать", - передали в ГСЧС.
Отмечается, что во время разбора конструкций разрушенного помещения из-под завалов деблокировали тело человека.
Чрезвычайники показали фото и видео последствий вражеских авиаударов по населенному пункту в Краснопольской громаде 21 марта.
В ГСЧС добавили, что окончательная информация о количестве погибших и травмированных граждан уточняется.
Как уточнили вечером в пятницу в Сумской областной военной администрации, в Краснопольской громаде в результате российских авиационных ударов погибли два человека, получили ранения - двое, были повреждены дом культуры, административные здания, магазины и гражданские дома.
Отметим, что Сумщина практически постоянно страдает от российских ударов. Приграничные населенные пункты региона чаще всего попадают под обстрелы (оккупанты могут для атак применять не только БПЛА, ракеты и авиабомбы, но и артиллерию и минометы). Вместе с тем также враг бьет и по облцентру - городу Сумы.
По данным Сумской ОВА, с начала суток 21 марта и по состоянию на 21.00 (пятницы) россияне совершили 103 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов региона.
Так, было зафиксировано 222 взрыва. В общем обстрелам подверглись 12 общин, а именно: Бездрицкая, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская и Зноб-Новгородская.
Что касается Краснопольской громады, об авиаударах на которую выше информировали в ГСЧС, то для обстрелов также россияне применяли FPV-дроны (8 взрывов), сбрасывали взрывное устройство с БПЛА (1 взрыв), был также артобстрел (10 взрывов), минометные обстрелы (42 взрыва), фиксировались пуски управляемых авиабомб - КАБов (33 взрыва).
Также напомним, что 20 марта из-за российских ударов КАБами по Краснополью Сумской области погибли два человека.
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