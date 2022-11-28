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Через аварійні відключення більше половини киян сьогодні без світла

Фото: без світла залишаються 55% киян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 28 листопада, в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів Києві. В енергосистемі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначили в прес-службі, максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин.

"Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не увімкнули електроживлення від 23-го листопада - звертайтеся в ДТЕК. Через чат-бот компанії у Telegram або можете написати у Facebook", - порадили в КМДА.

Нагадаємо, "Укренерго" з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території України внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.

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Київвідключеня світла