Через аварійні відключення більше половини киян сьогодні без світла

У понеділок, 28 листопада, в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів Києві. В енергосистемі тривають ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як зазначили в прес-службі, максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин.
"Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не увімкнули електроживлення від 23-го листопада - звертайтеся в ДТЕК. Через чат-бот компанії у Telegram або можете написати у Facebook", - порадили в КМДА.
Нагадаємо, "Укренерго" з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території України внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.