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Из-за аварийных отключений более половины киевлян сегодня без света

Фото: без света остаются 55% киевлян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 28 ноября, в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отметили в пресс-службе, максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не больше 5 часов.

"Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23-го ноября - обращайтесь в ДТЭК. Через чат-бот компании в Telegram или можете написать в Facebook ", - посоветовали в КГГА.

Напомним, "Укрэнерго" с 10:00 понедельника, 28 ноября, применило аварийные отключения по всей территории Украины в результате стремительного роста дефицита мощности.

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