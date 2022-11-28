Из-за аварийных отключений более половины киевлян сегодня без света

В понедельник, 28 ноября, в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отметили в пресс-службе, максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не больше 5 часов.

"Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23-го ноября - обращайтесь в ДТЭК. Через чат-бот компании в Telegram или можете написать в Facebook ", - посоветовали в КГГА.