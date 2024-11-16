Через атаку "Шахедів" по Запоріжжю та району пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Чиновник уточнив, що загарбники били "Шахедами" по Запоріжжю та Запорізькому району сьогодні під ранок.

"Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих", - розповів керівник ОВА у своєму Telegram.

Крім того, поінформував він, через вибухову хвилю зазнали пошкоджень торгові приміщення, а також дорожнє покриття.

"Інші руйнування встановлюються", - додав глава Запорізької ОВА.

Обстріли Запоріжжя та області

За даними ОВА, загалом впродовж доби російські загарбники завдали 464 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.

Що стосується використання ворогом безпілотників при цих атаках, то йдеться про 275 БпЛА різної модифікації, якими окупанти були по н.п. Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новомиколаївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я та Новодарівка.

Крім того, росармія здійснила 24 авіаційних удари по Одарівці, Лобковому, Степовому, Оріхову, Темирівці та Новоандріївці.

Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню по Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці та Червоному (загалом 6 ударів із РСЗВ).

"159 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки та Малинівки", - йдеться в заяві керівника ОВА.

В адміністрації додали, що загалом за добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури в області.

Крім того, через обстріл Пологівського району вчора загинув 67-річний чоловік.