Из-за атаки "Шахедов" по Запорожью и району поврежден объект критической инфраструктуры

Город Запорожье и район 16 ноября подверглись вражескому воздушному удару с применением ударных беспилотников типа "Шахед". В результате дроновой атаки обошлось без травмированных, однако был поврежден объект инфраструктуры.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Чиновник уточнил, что захватчики били "Шахедами" по Запорожью и Запорожскому району сегодня под утро.
"Поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", - рассказал руководитель ОВА в своем Telegram.
Кроме того, проинформировал он, из-за взрывной волны получили повреждения торговые помещения, а также дорожное покрытие.
"Другие разрушения устанавливаются", - добавил глава Запорожской ОВА.
По данным ОВА, всего за сутки российские захватчики нанесли 464 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Что касается использования врагом беспилотников при этих атаках, то речь идет о 275 БпЛА разной модификации, которыми оккупанты были по н.п. Запорожье, Лобковое, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Новониколаевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье и Новодаровка.
Кроме того, росармия совершила 24 авиационных удара по Одаровке, Лобковому, Степному, Орехову, Темировке и Новоандреевке.
Враг бил из реактивных систем залпового огня по Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке и Красному (всего 6 ударов с РСЗО).
"159 артобстрелов нанесено по территории Лобкове, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки и Малиновки", - говорится в заявлении руководителя ОВА.
В администрации добавили, что всего за сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в области.
Кроме того, из-за обстрела Пологовского района вчера погиб 67-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября в районе города Запорожье прогремели взрывы. Перед этим фиксировалось движение БПЛА врага в сторону населенного пункта.
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