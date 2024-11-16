Из-за атаки "Шахедов" по Запорожью и району поврежден объект критической инфраструктуры

Чиновник уточнил, что захватчики били "Шахедами" по Запорожью и Запорожскому району сегодня под утро.

"Поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", - рассказал руководитель ОВА в своем Telegram.

Кроме того, проинформировал он, из-за взрывной волны получили повреждения торговые помещения, а также дорожное покрытие.

"Другие разрушения устанавливаются", - добавил глава Запорожской ОВА.

Обстрелы Запорожья и области

По данным ОВА, всего за сутки российские захватчики нанесли 464 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Что касается использования врагом беспилотников при этих атаках, то речь идет о 275 БпЛА разной модификации, которыми оккупанты были по н.п. Запорожье, Лобковое, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Новониколаевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье и Новодаровка.

Кроме того, росармия совершила 24 авиационных удара по Одаровке, Лобковому, Степному, Орехову, Темировке и Новоандреевке.

Враг бил из реактивных систем залпового огня по Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке и Красному (всего 6 ударов с РСЗО).

"159 артобстрелов нанесено по территории Лобкове, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки и Малиновки", - говорится в заявлении руководителя ОВА.

В администрации добавили, что всего за сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в области.

Кроме того, из-за обстрела Пологовского района вчера погиб 67-летний мужчина.