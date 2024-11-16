У Запоріжжі було чути вибухи, у бік міста рухався "Шахед"

В районі міста Запоріжжя у ніч проти 16 листопада пролунали вибухи. Перед тим фіксувався рух ворожого ударного безпілотника у бік населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова та " Суспільне Запоріжжя ".

Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 03:42 на тлі триваючої ворожої атаки по Україні із застосуванням дронів-камікадзе.

Зазначимо, що вибухи в районі міста Запоріжжя спочатку було чути та 03.41, а потім - приблизно о 04.02, вони пролунали знову.

Додамо, що глава Запорізької ОВА попереджав про загрозу ударних безпілотників противника, зокрема по області.

У Повітряних силах ЗСУ майже о четвертій ранку заявили, що ворожий безпілотник прямує курсом на Запоріжжя.

Оновлено: повторні вибухи

Пізніше, близько пів на п'яту годину, у Запоріжжі знову було чути звуки, схожі на вибухи.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні, 15 листопада, російські окупанти знову запустили дрони-камікадзе по Україні для повітряних ударів. "Шахеди" заходили у повітряний простір країни кількома групами та з різних напрямків.

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів ППО у Києві та Київській області, де лунали вибухи на тлі дронової атаки ворога.