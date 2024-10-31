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Через атаку РФ у Черкаському районі пошкоджені кілька підприємств

Фото: російські війська атакували Черкаську область 31 жовтня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Черкаську область у ніч проти 31 жовтня. Уламками пошкоджено кілька підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад. В іншому - вікна в будівлі. Обстеження території триває", - розповів він.

Голова ОВА додав, що доба в області почалась із затяжної тривоги. 

"За попередніми даними, наші оборонці знищили 3 "шахеди" в небі над Черкащиною. Минулось без потерпілих. Це найголовніше", - зазначив Табурець.

 

Атаки РФ на Черкаську область

Російські війська останнім часом часто атакують Черкаську область. Обстріли торкаються і Черкас.

Наприклад, 23 жовтня в Черкаській області дронами РФ були атаковані три райони. Зокрема, у Черкасах було пошкоджено будівлю автовокзалу.

Окрім того, російські війська атакували Черкаську область 19 жовтня. Фіксувалися кілька влучень, були загибла та постраждалий.

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