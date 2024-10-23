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Пошкодження в трьох районах: наслідки атаки дронів на Черкаси та область (фото)

Черкаси, Середа 23 жовтня 2024 11:19
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Пошкодження в трьох районах: наслідки атаки дронів на Черкаси та область (фото) Фото: стали відомі наслідки атаки дронів РФ на Черкаську область 23 жовтня (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкаській області дронами РФ атаковано три райони. Зокрема, у Черкасах пошкоджено будівлю автовокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, минулось без потерпілих. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання", - розповів він.

Черкаський район

Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в Черкасах.

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки", - зазначив голова ОВА.

Наслідки обстрілу автовокзалу у Черкасах 23 жовтня (t.me/cherkaskaODA)

Золотоніський район

Уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.

Уманський район

Уламками БПЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто. Обстеження території триває.

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ППО Черкаська область Війна в Україні Дрони
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