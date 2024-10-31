Через атаку РФ у Черкаському районі пошкоджені кілька підприємств

Російські війська атакували Черкаську область у ніч проти 31 жовтня. Уламками пошкоджено кілька підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram .

"Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад. В іншому - вікна в будівлі. Обстеження території триває", - розповів він.

Голова ОВА додав, що доба в області почалась із затяжної тривоги.

"За попередніми даними, наші оборонці знищили 3 "шахеди" в небі над Черкащиною. Минулось без потерпілих. Це найголовніше", - зазначив Табурець.