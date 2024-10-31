Из-за атаки РФ в Черкасском районе повреждены несколько предприятий
Фото: российские войска атаковали Черкасскую область 31 октября (t.me dsns_telegram)
Российские войска атаковали Черкасскую область в ночь на 31 октября. Обломками повреждены несколько предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.
"Обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае склад. В другом - окна в здании. Обследование территории продолжается", - рассказал он.
Глава ОВА добавил, что сутки в области начались с затяжной тревоги.
"По предварительным данным, наши защитники уничтожили три "Шахеда" в небе над Черкасщиной. Прошло без пострадавших. Это самое главное", - отметил Табурец.
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