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Из-за атаки РФ в Черкасском районе повреждены несколько предприятий

Черкассы, Четверг 31 октября 2024 08:41
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Из-за атаки РФ в Черкасском районе повреждены несколько предприятий Фото: российские войска атаковали Черкасскую область 31 октября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Черкасскую область в ночь на 31 октября. Обломками повреждены несколько предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"Обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае склад. В другом - окна в здании. Обследование территории продолжается", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что сутки в области начались с затяжной тревоги.

"По предварительным данным, наши защитники уничтожили три "Шахеда" в небе над Черкасщиной. Прошло без пострадавших. Это самое главное", - отметил Табурец.

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