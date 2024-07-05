UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через атаку дронів у Приморсько-Ахтарську було пошкоджено військовий аеродром

Ілюстративне фото: у Приморсько-Ахтарську пошкоджено військовий аеродром (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський Приморсько-Ахтарськ зазнав атаки безпілотників. В результаті цього ймовірно було пошкоджено військовий аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними видання, в результаті атаки було пошкоджено аеродром, а також відомо про одного пораненого військового.

Крім потрапляння в аеродром, у Приморсько-Ахтарську було потрапляння в електропідстанцію, тому у частини абонентів виникли перебої з електрикою.

Водночас у російському Міноборони традиційно заявили, що збили над регіоном 14 безпілотників, однак промовчали про потрапляння у військовий аеродром і в електропідстанцію.

Згідно з відкритими даними, "Приморсько-Ахтарськ" - аеродром спільного базування в Краснодарському краї. Він розташований на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарська. Там дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк в/ч 75387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3.

Повітряні атаки на території Росії

Все частіше на території Росії спостерігаються атаки безпілотниками на інфраструктурні та військові об'єкти. Станом на сьогодні ЗСУ вже вразили понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у РФ.

Зокрема, у ніч на 30 червня безпілотники атакували Курську, Бєлгородську та Брянську області.

А в ніч на п'ятницю, 5 липня, російський Приморсько-Ахтарськ атакували безпілотники. Внаслідок падіння фрагментів у місті пошкоджено цивільні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів