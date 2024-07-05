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Из-за атаки дронов в Приморско-Ахтарске был поврежден военный аэродром

Иллюстративное фото: в Приморско-Ахтарске поврежден военный аэродром (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский Приморско-Ахтарск подвергся атаке беспилотников. В результате этого, вероятно, был поврежден военный аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По данным издания, в результате атаки был поврежден аэродром, а также известно об одном раненом военном.

Кроме попадания в аэродром в Приморско-Ахтарске было попадание в электроподстанцию, поэтому у части абонентов возникли перебои с электричеством.

В то же время в российском Минобороны традиционно заявили, что сбили над регионом 14 беспилотников, однако умолчали о попадании в военный аэродром и в электроподстанцию.

Согласно открытым данным, "Приморско-Ахтарск" – аэродром совместного базирования в Краснодарском крае. Он расположен на северо-восточной окраине города Приморско-Ахтарска. Там дислоцируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й смешанной гвардейской авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. На вооружении полка находятся штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

Воздушные атаки на территории России

Все чаще на территории России наблюдаются атаки беспилотников на инфраструктурные и военные объекты. По состоянию на сегодняшний день ВСУ уже поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в РФ.

В частности, в ночь на 30 июня беспилотники атаковали Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

А в ночь на пятницу, 5 июля, русский Приморско-Ахтарск атаковали беспилотники. В результате падения фрагментов в городе повреждены гражданские объекты.

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