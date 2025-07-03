Через атаку дронів у Києві уламки впали на житлову 16-поверхівку

Ткаченко написав, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загроз для столиці. Частину дронів вже збито. В Оболонському районі є наслідки.

"Тим часом отримуємо повідомлення про зафіксовані наслідки атаки. В Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки", - написав він.

Кличко підтвердив інформацію, зазначивши, що до місця падіння уламків прямують екстрені служби.

"Виклик медиків в Оболонський район. Там, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Медики і рятувальники прямують на місце", - сказано у повідомленні.

Оновлено на 22:10

Як уточнив Ткаченко, інформація про займання у 16-поверхівці не підтвердилася.

За словами Кличка, на Оболоні, куди виїжджали медики та рятувальники, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили.