Через атаки РФ у Покровську зупинилася найбільша шахта коксівного вугілля

У Донецькій області біля Покровська призупинив роботу вугільний майданчик "Шахтоуправління "Покровське". Це найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
На зупиненому майданчику розташовані вертикальний ствол шахти "Покровське" та адміністративний комплекс. Також відомо, що основний персонал та їхні сім'ї були евакуйовані.
"Інші ключові об'єкти продовжують працювати. "Метінвест" спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками Збройних сил України уважно стежить за ситуацією з безпекою у місті та промислових об'єктів", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що рішення про продовження роботи всіх промислових об'єктів прийматиметься з урахуванням ситуації на фронті.
Шахтоуправління "Покровське" - одне з найбільших вугільних підприємств України, розташоване у Донецькій області.
Воно спеціалізується на видобутку коксівного вугілля, яке використовується у металургійній промисловості. Підприємство є одним із провідних виробників вугілля в країні та відіграє важливу роль в економіці регіону, забезпечуючи роботою тисячі працівників.
Протягом останніх років "Покровське" працює в умовах складної ситуації в регіоні через військові дії, що впливає на його виробничі процеси та логістику.
Варто нагадати, раніше ЗМІ писали про те, що росіяни можуть готувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.
А ось за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вже декілька місяців Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Втрати РФ там стабільно високі.
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