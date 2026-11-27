Россия снова ударила по подстанциям и сетям: без света частично остались потребители в шести областях. Самая сложная ситуация в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.

В течение суток враг снова бил по ключевым подстанциям и распределительным сетям. Утром без электричества остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Где тяжелее всего с электричеством

В Днепропетровской и Херсонской области из-за обстрелов обесточена значительная часть потребителей. Энергетики работают над восстановлением света.

В Днепропетровской области из-за поврежденного оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети пришлось выключить свет аварийно. Привычные графики там вернут не сразу.

" Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме " , - говорится в брифинге.

Что с графиками отключений

В течение 27 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для индустрии действуют графики ограничения мощности.

Там, где позволяет ситуация безопасности, ремонтные и восстановительные работы продолжаются. Повторные атаки и постоянные воздушные тревоги мешают ремонтным бригадам, поэтому на восстановление света уходит больше времени.

Напомним, в ночь на 27 ноября Россия запустила по Украине 155 дронов, и к восьми утра силы ПВО сбили или подавили 110 из них.

Попадание зафиксировали на 27 локациях, еще на четырех упали обломки.