Через "Армію+" відбулося вже понад 5 тисяч переведень військових, - Зеленський
Нещодавно у застосунку "Армія+" додали функцію переведення військових. Наразі вже погоджено понад 5 тисяч рапортів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Я хочу зараз відзначити й команду Міністерства оборони України за роботу застосунку "Армія+", який теж уже допомагає у розв’язанні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових. Зокрема, це переведення - питання, яке довго не розв’язувалось. І зараз у Збройних Силах України це вже працює: понад 5 тисяч переведень позитивних є - рапорти погоджені", - розповів президент.
Зеленський додав, що функція доступна вже і для Національної гвардії України, а також нею зможуть скористатися прикордонники.
Президент зазначив, що країна і далі буде розвивати цифрові сервіси, оскільки вони не тільки прибирають "паперову" армію, але й дійсно допомогають людям "відчувати більше вдячності від держави та більше поваги до себе".
Нагадаємо, що у військових тепер є можливість придбати залізничні квитки прямо зі смартфона. Причому мова про ті квитки, які виключно для військових. Для придбання достатньо мати лише застосунок "Армія+".
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