Через "Армию+" произошло уже более 5 тысяч переводов военных, - Зеленский

Недавно в приложении "Армия+" добавили функцию перевода военных. Сейчас уже согласовано более 5 тысяч рапортов.

"Я хочу сейчас отметить и команду Министерства обороны Украины за работу приложения "Армия+", которое тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных. В частности, это перевод - вопрос, который долго не решался. И сейчас в Вооруженных Силах Украины это уже работает: более 5 тысяч переводов положительных есть - рапорты согласованы", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что функция доступна уже и для Национальной гвардии Украины, а также ею смогут воспользоваться пограничники.

Президент отметил, что страна и дальше будет развивать цифровые сервисы, поскольку они не только убирают "бумажную" армию, но и действительно помогают людям "чувствовать больше благодарности от государства и больше уважения к себе".