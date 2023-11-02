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Через аномалію. США підірвали міжконтинентальну балістичну ракету над Тихим океаном

Автор: Константин Широкун

Американські військові здійснили контрольоване знищення міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III над Тихим океаном через аномалію під час випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт військової бази Ванденберг ВПС США.

Повідомляється, що ракету було запущено з бази Ванденберг, штат Каліфорнія.

"Неозброєна ракета Minuteman III була знищена над Тихим океаном 1 листопада о 00:06 за Тихоокеанським часом США через аномалію, що виникла під час випробувального запуску з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під аномалією мається на увазі будь-яка несподівана подія під час випробування. Оскільки аномалії можуть виникнути через багато факторів, пов'язаних з операційною платформою або випробувальним обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз.

Для розслідування причини несправності формується спеціальна комісія, до складу якої увійдуть представники Командування глобального удару ВПС, 377 групи випробувань та оцінки, Управління безпеки та Центру ядерної зброї ВПС, а також інших організацій.

Випробування ракети Minuteman III

За більш як 50-річну історію ракети США проводили випробування Minuteman III понад 300 разів. Востаннє випробування міжконтинентальної ракети проводилися 19 квітня 2023 року з бази Ванденберг.

Тоді Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, що повертається. Випробування мали продемонструвати, що сили ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття.

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