Из-за аномалии. США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном

Сообщается, что ракета была запущена с базы Ванденберг, штат Калифорния.

"Невооруженная ракета Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, под аномалией подразумевается любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ.

Для расследования причины неисправности формируется специальная комиссия, в состав которой войдут представители Командования глобального удара ВВС, 377-й группы испытаний и оценки, Управления безопасности и Центра ядерного оружия ВВС, а также других организаций.

Испытания ракеты Minuteman III

За более чем 50-летнюю историю ракеты США проводили испытания Minuteman III более 300 раз. Последний раз испытания межконтинентальной ракеты проводились 19 апреля 2023 года с базы Ванденберг.

Тогда Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой. Испытания были призваны продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века.