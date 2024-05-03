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Через 7 років. Хокейна збірна України з перемогою над Литвою повернулася в другий дивізіон

Вільнюс, П'ятниця 03 травня 2024 21:48
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Через 7 років. Хокейна збірна України з перемогою над Литвою повернулася в другий дивізіон Фото: Данило Трахт оформив переможний дубль проти балтійців (
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з хокею переграла збірну Литви та виграла Дивізіон IB чемпіонату світу 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіон світу-2024, Дивізіон IB, 5-й тур

Литва – Україна – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: Норейка, 57:11 – Трахт, 09:19, 30:56, Денискін, 53:54, Пересунько, 57:51

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою в дебюті. Потужний старт української збірної змусив литовців оборонятися на межі фолу, тож до екватору першого періоду господарі двічі опинялися в меншості. Україна реалізувала другу чисельну перевагу – Трахт отримав передачу в лівій зоні вкидання і потужно кинув у ближню дев'ятку.

Балтійці прийшли до тями під завісу стартової 20-хвилинки. Збірна Литви на якийсь час навіть затиснула українців на власній половині. Однак, перетворити контроль над ігровою ситуацією на закинуті шайби литовській команді не вдалося. А зі стартом другого періоду збірна України зуміла вирівняти становище.

На льодовому майданчику помітно побільшало силової боротьби, а кількість кидків від обох команд зменшилася. Та за такого перебігу подій команда Дмитра Христича зуміла подвоїти перевагу. Після виграного вкидання Сисак прострілив від лівого борту, а Трахт із "п'ятака" в дотик відправив шайбу під поперечину.

У фінальному періоді "синьо-жовті" не притискалися до власних воріт. За кількістю гостроти в чужих зонах команди впродовж тривалого часу йшли нога в ногу. Та поступово збірна України заграла активніше – Денискіну ціною фолу зірвали побачення з голкіпером. Реалізував більшість сам постраждалий, потужно кинувши зі середньої дистанції.

Литва ще зуміла розмочити рахунок. Коли Андрейків опинився на лаві штрафників, то тренер балтійців зняв воротаря і випустив шостого польового. У форматі 6 на 4 чисельну перевагу господарів реалізував Норейка. Утім, ще один подібний трюк литовській збірній не вдався – українці перехопили шайбу, а Пересунько холоднокровно розписався у порожніх воротах, встановивши остаточний результат.

Результати хокейної збірної України на чемпіонатах світу

"Синьо-жовті" покинули елітний дивізіон у 2008 році. У другому за рангом – Дивізіоні IA – виступали в 2010, 2012, 2014-2015 та 2017 рр. На ЧС-2017, який приймав Київ, посіли останнє місце, зазнавши п'яти поразок у п'яти турах.

Із тих пір збірна України не могла повернутися в другий ешелон чемпіонату світу. Найближчою до підвищення в класі національна команда була торік. На турнірі в Естонії "синьо-жовті" фінішували другими після збірної Японії з рекордом 3 перемоги, 2 поразки.

На ЧС-2025 Україна змагатиметься з п'ятьма збірними. Дві найкращі команди секстету піднімуться в еліту хокею, а найгірша збірна вилетить в Дивізіон IB.

До слова, раніше підготували анонс найцікавіших спортивних подій суботи та неділі.

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