Довбик проти "Барселони" та новий раунд плей-офф НБА: анонс вихідних у спорті

Хокейна битва Невади та Техасу, іспит "Барселоною" для Артема Довбика, старт баскетбольної серії "Денвера" та "Міннесоти", футбольне протистояння "Ліверпуля" і лондонського "Тоттенхема", а також Гран-прі Маямі у Формулі-1 відбудуться в прийдешній вікенд.

"Вегас" – "Даллас"

4 травня, 05:00, Лас-Вегас, T-Mobile Arena, телетрансляція на Setanta Sports+

Посеред тижня техасці вперше повели в серії першого раунду Кубка Стенлі. Після двох домашніх поразок від "Голден Найтс" на старті здавалося, що чинний чемпіон легко пройде в наступний етап. Утім, після переїзду серії в Неваду "Старз" відродилися. Команда Пітера Дебура здобула дві непрості перемоги, а потім перемогла втретє на домашній арені. Закрити серію "Даллас" намагатиметься в Місті гріха. Та й "Колорадо" вже зачекався наступного суперника в плей-офф.

"Жирона" – "Барселона"

4 травня, 19:30, Жирона, "Монтіліві", трансляція на MEGOGO

Після перемоги мадридського "Реала" в Ель Класіко не так багато інтриг залишилося в Ла Лізі. Одна з них – перегони бомбардирів за трофеєм Пічічі. Головним претендентом на приз залишається Артем Довбик. Українець у складі "Жирони" має серію з чотирьох результативних матчів поспіль. Зупинити форварда і компанію спробує оборона "Барселони". Суперник – надсерйозний. Проте, в першому колі Довбик відкрив рахунок, а "жирондинці" взяли гору на виїзді.

"Денвер" – "Міннесота"

5 травня, 02:00, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

У ніч проти неділі розпочнеться другий раунд плей-офф НБА. Стартуватиме етап із центрального протистояння. І "Наггетс", і "Тімбервулвз" впевнено здолали перших суперників у пост-сезоні. Уся асоціація в захваті від рівня Ентоні Едвардса. Зірку "Міннесоти" вже порівнюють з Майклом Джорданом. Утім, у лавах "Денвера" чимало своїх героїв. Чого вартий Нікола Йокіч, який у серії з "Лейкерс" оформив 3 дабл-дабли та 2 тріпл-дабли. А Джамал Мюррей став фахівцем із геймвінерів...

"Ліверпуль" – "Тоттенхем"

5 травня, 18:30, Ліверпуль, "Енфілд", телетрансляція на Setanta Sports

Якщо на Олімпіаді найгіршими вважаються друге та четверте місця на фініші, то в АПЛ цього сезону такими, вочевидь, будуть третя і п'ята сходинки. "Ліверпуль" неочікувано для всіх самоусунувся від чемпіонських перегонів і досі претендує на титул хіба математично. Тепер мерсисайдці позмагаються хіба що за гідні проводи Юргена Клоппа. Зате "Тоттенхем" дотепер у боротьбі з "Астон Віллою" за останню путівку до Ліги чемпіонів, тож "шпори" зобов'язані перемагати на "Енфілді".

Гран-прі Маямі

5 травня, 23:00, Маямі, Міжнародний автодром Маямі, телетрансляція на Setanta Sports+

F1 приїхала на перший з трьох американських етапів сезону. Флорида стане особливим місцем для багатьох команд. Ось "Феррарі" приїхала з оновленою лівреєю та спеціальними шоломами з комбінезонами для гонщиків на честь ювілею бренду в Штатах. "Макларен" же заінтригував появою в США технічних новинок. Проте, обидві легендарні стайні залишаються в тіні "Ред Булла". Там анонсували відставку Едріана Ньюї, але сезон прагнуть увінчати дублем.