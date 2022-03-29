Через 2 недели страны-гаранты пригласят к переговорам, - член украинской делегации

Участник украинской делегации Александр Чалый заявил, что ближайшие 2 недели Украина и России будут продолжать переговоры. После к ним смогут присоединиться страны-гаранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы объявили наиболее принципиальные требования. Ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам", - заявил Чалый.

Напомним, сегодня в турецком Стамбуле прошел очередной очный этап переговоров Украины и России. Более подробно о результатах переговорного процесса можно узнать в материале РБК-Украина.

После окончания Давид Арахамия озвучил главные условия относительно гарантий безопасности для Украины.

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