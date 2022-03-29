RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через 2 тижні країни-гаранти запросять до перемовин, - член української делегації

Фото: Олександр Чалий (twitter.com/RadioVesti)
Автор: Наталія Юрченко

Учасник української делегації Олександр Чалий заявив, що найближчі 2 тижні Україна та Росії будуть продовжувати переговори. Після до них зможуть приєднатися країни-гаранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми оголосили найбільш принципові вимоги. Найближчі 2 тижні будемо проводити перемовини. Думаю, що через 2 тижні запросимо країни гаранти до перемовин", - заявив Чалий.

Нагадаємо, сьогодні у турецькому Стамбулі пройшов черговий очний етап переговорів України та Росії. Більш детально про результати переговорного процесу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Після закінчення Давид Арахамія озвучив головні умови щодо гарантій безпеки для України.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України