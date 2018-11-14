Почти через 2 года после конфликта с Пашинским Химикусу вручили подозрение

Фото: Сергей Пашинский (УНИАН)

Полиция вручила подозрение рано утром без адвоката

Вячеславу Химикусу правоохранители вручили подозрение в хулиганском нападении на народного депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского. Об этом заявила адвокат Химикуса Марина Паринова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Facebook.

Адвокат подчеркнула, что полиция вручила подозрение "втихаря рано утром без адвоката", приехав домой к мужчине.

"Почти через 2 года после печальной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение: хулиганил, мол, нападал на нардепа проезжавшего мимо в мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал. Что характерно, нанесение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы", - написала Паринова.

Так, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским и местным жителем Химикусом. Нардеп выстрелил мужчине в ногу из пистолета, а Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Парламентарий заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, отрицает это и утверждает обратное.

Напомним, в августе прошлого года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

РБК-Украина также сообщало, что в декабре 2017 года Печерский районный суд Киева обязал ГПУ возобновить расследование в отношении народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.