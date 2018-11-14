Майже через 2 роки після конфлікту з Пашинським Хімікусу вручили підозру

Фото: Сергій Пашинський (УНІАН)

Поліція вручила підозру рано вранці без адвоката

В'ячеславу Хімікусу правоохоронці вручили підозру в хуліганському нападі на народного депутата від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського. Про це заявила адвокат Хімікуса Марина Паринова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Facebook.

Адвокат підкреслила, що поліція вручила підозру "тихцем рано вранці без адвоката", приїхавши додому до чоловіка.

"Майже через 2 роки після сумнозвісної ​​новорічної ночі, коли депутат Пашинський прострелив ногу В'ячеславу Хімікусу, поліція вручила підозру: хуліганив, мовляв, нападав на нардепа, що проїжджав повз у мерседесі, від чого нардеп сильно постраждав. Що характерно, нанесення вогнепального перелому беззбройному перехожому для нардепа Пашинського не спричинило ніяких наслідків, сидить у парламенті і приймає нам закони", - написала Паринова.

Так, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між Пашинським і місцевим жителем Хімікусом. Нардеп вистрілив чоловіку у ногу з пістолета, а Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Парламентар заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, заперечує це та стверджує зворотне.

Нагадаємо, в серпні минулого року Генеральна прокуратура України закрила справу проти нардепа від "Народного фронту", голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

РБК-Україна також повідомляло, що в грудні 2017-го Печерський районний суд Києва зобов'язав ГПУ відновити розслідування щодо народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.