Череватий про вихід "вагнерівців" із Бахмута: поки що головною атакуючою силою залишається ПВК

"23 рази за цю добу відбулися боєзіткнення з нею (ПВК "Вагнера", - ред.)на Бахмутському напрямку. 350 разів ворог обстріляв ствольною та реактивною артилерією наші позиції, 4 авіанальоти було. 138 окупантів знищили, 182 зазнали поранень, підбитий танк Т-72, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, три безпілотники і три польові склади з БК. Важко говорити про снарядний голод", - заявив він.

При цьому Череватий додав, що в Бахмуті поки немає військ Кадирова.

"З того, що я бачив в публічному просторі, то тільки сьогодні вони обмінялися пропозиціями, що один готовий здати пост, а інший - зайти. Ні, ще немає їх на позиціях. Зараз ведуть бойові дії саме "вагнерівці" та інші підрозділи армії РФ. Військ Кадирова не помітно, поки що ми цього не спостерігаємо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, в 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", - заявив він.

Раніше на тлі того, що ПВК "Вагнера" не може захопити Бахмут, їх ватажок Євген Пригожин заявив про так званий "вихід" із міста.

Детальніше про те, як реагують у ГУР МО та ЗСУ на заяви Пригожина - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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