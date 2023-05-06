Череватый о выходе "вагнеровцев" из Бахмута: пока что главной атакующей силой остается ЧВК

"23 раза за эти сутки произошли боестолкновения с ней (ЧВК "Вагнера", - ред.) на Бахмутском направлении. 350 раз враг обстрелял ствольной и реактивной артиллерией наши позиции, 4 авианалета было. 138 оккупантов уничтожили, 182 получили ранения, подбит танк Т-72, САУ "Гвоздика", станция РЭБ, три беспилотника и три полевых склада с БК. Трудно говорить о снарядном голоде", - заявил он.

При этом Череватый добавил, что в Бахмуте пока нет войск Кадырова.

"Из того, что я видел в публичном пространстве, то только сегодня они обменялись предложениями, что один готов сдать пост, а другой - зайти. Нет, еще нет их на позициях. Сейчас ведут боевые действия именно "вагнеровцы" и другие подразделения армии РФ. Войск Кадырова не заметно, пока что мы этого не наблюдаем", - добавил он.

Напомним, ранее Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", - заявил он.

Ранее на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.

Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.

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