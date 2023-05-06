RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Череватый о выходе "вагнеровцев" из Бахмута: пока что главной атакующей силой остается ЧВК

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Арміяinform)
Автор: Валерия Полищук

Несмотря на заявления Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока что главной атакующей силой остается ЧВК "Вагнера".

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"23 раза за эти сутки произошли боестолкновения с ней (ЧВК "Вагнера", - ред.) на Бахмутском направлении. 350 раз враг обстрелял ствольной и реактивной артиллерией наши позиции, 4 авианалета было. 138 оккупантов уничтожили, 182 получили ранения, подбит танк Т-72, САУ "Гвоздика", станция РЭБ, три беспилотника и три полевых склада с БК. Трудно говорить о снарядном голоде", - заявил он.

При этом Череватый добавил, что в Бахмуте пока нет войск Кадырова.

"Из того, что я видел в публичном пространстве, то только сегодня они обменялись предложениями, что один готов сдать пост, а другой - зайти. Нет, еще нет их на позициях. Сейчас ведут боевые действия именно "вагнеровцы" и другие подразделения армии РФ. Войск Кадырова не заметно, пока что мы этого не наблюдаем", - добавил он.

Напомним, ранее Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", - заявил он.

Ранее на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.

Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераБахмутВойна России против Украины