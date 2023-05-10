Череватый опроверг фейк о "снарядном голоде" россиян в Бахмуте

За последние сутки на направлении Бахмута было зафиксировано 28 случаев военных боевых действий и 524 вражеских обстрела. В результате которых были уничтожены 203 вражеских бойца, ранены 216 и еще 5 взяты в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого во время телемарафона.

По данным представителя штаба операции Объединенных сил, за последние сутки на направлении Донбасса в целом состоялись 524 обстрела со стороны россиян.

"Поэтому разговоры их о каком-то снарядном голоде - это фейк. 28 боестолкновений произошло, 10 авианалетов, 203 оккупантов уничтожено, 216 были ранены и пятеро попали в плен. Также было уничтожено 11 БМП, два бронетранспортера, легкий артиллерийский тягач, пять полевых складов с боеприпасами и один БПЛА типа "Зала", - сообщил спикер, добавив, что ситуация на этом направлении сложная, однако контролируемая Силами обороны.

Отвечая на вопрос, что стоит за заявлениями главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, Череватый отметил, что за этим стоит военная катастрофа.

"Военная катастрофа стоит за этими заявлениями. Потому что если американские источники оценивают в 100 тысяч потери на этом направлении ранеными и убитыми, убитыми 20 тысяч - это еще очень консервативный подсчет. Если ежесуточно они теряют не менее 100 убитыми, а в последнее время и больше, и не имеют источника пополнения, как раньше было из российских тюрем, это понятно, что их бесславная история там может закончиться", - сказал спикер.

Следовательно, по словам Череватого, человек, который мечтал о какой-то военно-политической субъектности, который мечтал, что он "будет лендлордом и нарежет какие-то земли в оккупированных территориях, и вообще на многое будет влиять", тепрерь вынужден отрапортовать, почему не удалось этого достичь и захватить то, что было обещано.

Представитель одновременно отметил, что "вагнеровцы" пока составляют атакующее большинство на этом направлении, однако из-за больших потерь все больше вынуждены задействовать подразделения регулярного войска оккупантов.

Напомним, в Офисе президента Украины считают, что глава ППК "Вагнера" достиг максимально невыгодного положения в Бахмуте, поскольку каждый из следующих его шагов, вероятно, приведет к его ликвидации.

С чего все началось?

Недавно Пригожин заявил о намерении вывести собственных наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод". Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров, со своей стороны, отметил, что чеченские подразделения "Ахмат" готовы заменить ПИК на их позициях, чтобы продолжить штурм.

Позже стало известно о том, что глава ППК "Вагнера" все же получил заверения от Минобороны о том, что его наемникам предоставят боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.

По состоянию на 10:40, 10 мая в своем видеообращении Пригожин заявил, что его наемники якобы так и не получили боеприпасы.

В конце концов, согласно данным ISW, неспособность террориста выполнить свою угрозу ухода из Бахмута свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Минобороны России.

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