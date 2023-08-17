Череватий про Лимано-Куп'янський напрямок: росіяни перегруповуються, а ЗСУ будують оборону

На Лимано-Куп'янському напрямку українські сили збудували "потужну оборону". Однак армія РФ вдається до перегрупування через українські удари та відсіч наступу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода".

"Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні - чотири", – повідомив Череватий.

За його словами, наразі окупанти почали активніше використовувати артилерію та авіацію на цьому напрямку. Зокрема зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. Їм уже вдалося звільнити низку населених пунктів та знищити велику кількість ворожих солдатів і техніки.

Зокрема, сьогодні у Міністерстві оборони заявили, що українські бійці деокупували селище Урожайне в Донецькій області.

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