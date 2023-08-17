ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Череватый о Лимано-Купянском направлении: россияне перегруппировываются, а ВСУ строят оборону

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Четверг 17 августа 2023 01:50
Череватый о Лимано-Купянском направлении: россияне перегруппировываются, а ВСУ строят оборону Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

На Лимано-Купянском направлении украинские силы построили "мощную оборону". Однако армия РФ прибегает к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора наступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода".

"Безусловно, там построена мощная оборона. И то, что идут штурмы врага на спад пока, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать. Вчера была буквально только одна атака на этом направлении, а сегодня – четыре", – сообщил Череватый.

По его словам, оккупанты начали активнее использовать артиллерию и авиацию в этом направлении. В частности, зафиксирован 541 удар с артиллерии по украинским позициям и было совершено 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. Им уже удалось освободить ряд населенных пунктов и уничтожить большое количество вражеских солдат и техники.

В частности, вчера в Министерстве обороны заявили, что украинские бойцы деоккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Купянск Контрнаступление ВСУ
NEWS
Зеленский об атаке на украинские порты: специальный удар РФ по безопасности ряда народов
Зеленский об атаке на украинские порты: специальный удар РФ по безопасности ряда народов
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза