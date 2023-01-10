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Череватий: оборонці Соледара роблять все, щоб росіяни йшли до піррової перемоги

Фото: у Соледарі найскладніша ситуація на східному фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Соледарі Донецької області зараз найскладніша ситуація, враховуючи весь східний фронт. Українські військові працюють на максимальне виснаження супротивника, щоб навіть мінімальні успіхи виявилися поразкою для ворога.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

Так, за добу російські окупанти 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії.

"Відтак там дуже складна зараз ситуація, найскладніша на Східному фронті. Саме оборонці Соледара зараз роблять все, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Щоб навіть його якісь тактичні успіхи вели до великої піррової перемоги", - сказав він.

Як повідомлялося, найближчим часом українські військові очікують, що російські окупанти активізують наступальні дії в районі Соледара Донецької області. Цьому явно сприяє морозна погода.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр буквально вчора 8 січня заявила, що на Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.

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