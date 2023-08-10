Череватий про Куп'янськ: росіяни використовують "м'ясні штурми", однак без успіху

Як розповів Череватий, росіяни намагаються перехопити ініціативу наших воїнів й прорвати оборону. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський відвідав Куп'янський напрямок, заслухав командирів й прийняв рішення, які суттєво допоможуть там організувати оборону. Ситуація залишається складною, однак контрольованою.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, російські окупанти хочуть повторити досвід "вагнерівців" щодо використання "м'ясних штурмів", однак не мають позитивних результатів.

"Це у них така вже "репліка" на "Вагнера". Оці роти "шторм Z". Але я думаю, що завдяки нашим силами оборони вони повторять той самий "подвиг Вагнера", - додав Череватий.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Як розповідала заступниця міністра оборони України Ганни Маляр, протягом минулого тижня ворог намагався повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше, у зв'язку з чим Куп'янський напрямок був найгарячішим.

За словами Череватого, Збройні сили України знають про плани російських окупантів й зривають їх.