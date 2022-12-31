Череватий: на Донбасі ЗСУ "читають" дії ворога і заздалегідь відпрацьовують контроперації

Сили оборони України не дають російським окупантам досягти успіху на Донбасі, де загарбники намагаються зробити прорив і оточити ЗСУ, а потім вийти до Слов'янська та Краматорська. Українське командування, знаючи про плани інтервентів, наперед відпрацьовує контроперації.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телеканалу "Еспресо".

Офіцер зазначив, що війська РФ на Лиманському та Куп'янському напрямках час від часу намагаються вести контрнаступальні дії, зокрема в районі Стельмахівки та Червонопопівки, а також на інших ділянках фронту. Проте завжди противник опинявся під щільним вогнем українських реактивних систем та артилерії, мінометів та танків, і зазнавав великих втрат, після чого відступав.

Череватий розповів, що минулої доби на Лиманському напрямку в Луганській області Росармія втратила 119 людей убитими та 150 пораненими, а також 3 танки, БМП, систему залпового вогню "Град", та 2 безпілотники.

"Насправді вже кілька місяців поспіль ворог намагається, зосередившись на деяких ділянках, тобто не проводячи великої стратегічної наступальної операції, а намагаючись на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках незначними контрнаступними діями знайти слабке місце в нашій обороні, щоб прорвати. І залежно від оперативного успіху чи якогось локального успіху, як вони думають у своїх солодких мріях, охопити наше угруповання чи прорвати нашу систему оборони", - пояснив речник.

Таким чином окупанти мають намір вийти на оперативний простір і далі хочуть стрімкими рухами йти в напрямку Слов'янська і Краматорська, захоплюючи нові території.

"Проте усі ці дії "читаються" нашим командуванням, і, як правило, заздалегідь опрацьовується контроперації на тих напрямках, де вони діють. Пристріляні всі ділянки місцевості, звідки вони, як правило, ведуть свої наступальні дії. І наші воїни своєю злагодженістю, навченістю, мужністю щодобово дають їм відсіч", - наголошує Череватий.

Спікер додав, що труднощі зараз додає погодні умови та складна видимість, а також те, що ці масові щоденні атаки противника виснажують особовий склад, змушуючи бійців ЗСУ бути більш зосередженими.