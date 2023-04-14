Череватий про бої у Бахмуті: ЗСУ щодня декласують "елітних" російських десантників

Він зазначив, що окупанти кинули у Бахмут сили регулярної армії до "вагнерівців". Проте це не змінює ситуацію, ЗСУ продовжують знищувати ворога.

"Вони змушені підсилюватися… Вони використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках", - сказав Череватий.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий спрогнозував, що протягом одного-двох місяців сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

За словами Череватого, росіяни також розуміють, що відправка у Бахмут - це візит в одну сторону.

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