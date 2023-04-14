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Череватый о боях в Бахмуте: ВСУ ежедневно деклассируют "элитных" российских десантников

Фото: ВСУ уничтожают "элитные" российские войска в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в Бахмуте продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые "элитные" войска россиян. Речь идет о десантниках, которых бросили для усиления наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты бросили в Бахмут силы регулярной армии к "вагнеровцам". Однако это не меняет ситуацию, ВСУ продолжают уничтожать врага.

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", - сказал Череватый.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый спрогнозировал, что в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.

По словам Череватого, россияне также понимают, что отправка в Бахмут – это визит в одну сторону.

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