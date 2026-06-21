Черешня в Україні відчутно подешевшала: яка ціна зараз і чи зміниться ще

Сезон черешні в Україні набирає обертів. Цінники нарешті починають тішити покупців, але місцями вартість за кілограм - досі дивує.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки.
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Експерт розповів, що станом на середину червня 2026 року місцева черешня в Україні оптом (або гуртом) продається за ціною близько 70-150 гривень за кілограм.
Це, за його словами, в середньому на 25-30% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.
Гопка повідомив, що в цілому зниження ціни на черешню в цей період можна пояснити:
"Дощі на початку червня негативно впливали на плід, що робить його вразливим до псування ще до збору", - нагадав аналітик.
Водночас він повідомив, що ціна на черешню, найімовірніше, ще "знизиться в пік сезону - на початку липня".
"Сьогодні - достатньо сприятливі можливості, щоб пропозиція збільшувалася", - констатував аналітик.
За даними Гопки, українська черешня "вже активно починає з'являтися на прилавках".
"Сьогодні переважно надходить продукція ранніх сортів", - уточнив він.
Тим часом імпортна черешня надходить на український ринок насамперед із Греції.
"Яка забезпечувала основну пропозицію на старті сезону", - нагадав аналітик.
Крім того, за його словами, на прилавках в Україні можна зустріти ранні партії черешні з Іспанії (що продавалися за високими цінами).
Також потенційними джерелами постачання черешні залишалися:
Станом на 21 червня 2026 року черешню в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" можна знайти різну.
Найнижча ціна - на черешню відбірну - становить 139 гривень за кілограм.
Тоді як лише 100 гр черешні "Коник Закарпаття" коштує майже 85 гривень (точна ціна - 84,90). Тобто за кілограм таких плодів віддати доведеться 849 гривень.
Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової черешні віддати доведеться фактично 150 гривень (точна ціна - 149,90).
Відбірна ж вагова черешня - дорожча. Її вартість становить майже 200 гривень за кілограм (точна ціна - 199,90).
Отже, як бачимо, роздрібна ціна черешні в Україні може відчутно відрізнятись.
І залежить вона як від конкретної торгової мережі (того чи іншого продуктового супермакету), так і від сорту плодів чи їх походження (джерела оптових закупівель).
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